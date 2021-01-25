"Це було дуже важке рішення для клубу, тому що у мене особисто чудові відносини з Френком, і я ставлюся до нього з величезною повагою. Він є дуже порядною людиною з неймовірним ставленням до справи. Проте в обставинах, що склалися, ми вважаємо, що найкраще буде змінити тренера.

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Від себе особисто, від керівництва та від усього клубу я хочу подякувати Френка за роботу на посаді головного тренера і побажати йому всього найкращого в майбутньому. Він знакова фігура для цього видатного клубу, тому його статус тут залишається непохитним. Його завжди тепло приймуть на Стемфорд Брідж", – цитує Абрамовича офіційний сайт лондонців.

Зауважимо, Френк Лемпард очолив Челсі влітку 2019-го. Минулого сезону "сині" під його керівництвом фінішували четвертими у підсумковій таблиці АПЛ. У нинішній кампанії справи не надто добрі – 9 сходинка після 19 зіграних турів.

До слова, новим наставником "пенсіонерів" авторитетні джерела одноголосно називають колишнього тренера ПСЖ Томаса Тухеля.

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