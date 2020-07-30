Абрамович відправив би мене в Сибір за 4-те місце з Челсі, – екс-тренер лондонців

"Я думаю, що Челсі провів хороший сезон, особливо з огляду на те, як він почався, без можливості купувати гравців.

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Якщо порівняти вимоги Романа Абрамовича, то він, ймовірно, заслав би мене в Сибір, якби я сказав йому кілька років тому, що четверте місце було б непоганим результатом.

Але з огляду на ситуацію, думаю, що це хороший результат. Для Френка це велике досягнення", – розповів Грант для Stats Perform News.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні АПЛ у статусі тренера Френк Лемпард зумів фінішувати з Челсі на 4-й сходинці, що гарантує лондонцям путівку у груповий етап Ліги чемпіонів.

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