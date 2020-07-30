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Абрамович відправив би мене в Сибір за 4-те місце з Челсі, – екс-тренер лондонців

21:41 - Читать на русском
Абрамович відправив би мене в Сибір за 4-те місце з Челсі, – екс-тренер лондонців
Роман Абрамович / Фото ФК Челсі

Колишній наставник Челсі Авраам Грант оцінив результат лондонців у сезоні АПЛ 2019/20.

"Я думаю, що Челсі провів хороший сезон, особливо з огляду на те, як він почався, без можливості купувати гравців.

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Якщо порівняти вимоги Романа Абрамовича, то він, ймовірно, заслав би мене в Сибір, якби я сказав йому кілька років тому, що четверте місце було б непоганим результатом.

Але з огляду на ситуацію, думаю, що це хороший результат. Для Френка це велике досягнення", – розповів Грант для Stats Perform News.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні АПЛ у статусі тренера Френк Лемпард зумів фінішувати з Челсі на 4-й сходинці, що гарантує лондонцям путівку у груповий етап Ліги чемпіонів.

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Теги
Англія Роман Абрамович Авраам Авраам Грант Френк Френк Лемпард Челсі Челсі
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