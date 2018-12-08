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Абрамович потрапив у "чорний список" британських спецслужб

14:48 298 Читать на русском
Абрамович потрапив у "чорний список" британських спецслужб
Роман Абрамович / фото із соцмереж

Власник Челсі Роман Абрамович ризикує отримати нові неприємності.

Російські бізнесмени Роман Абрамович та Алішер Усманов потрапили у так званий "чорний список" британських спецслужб. Відповідні дані органи вже передали прем'єр-міністру Великобританії Терезі Мей, повідомляє The Telegraph.

Абрамович не отримав папери на проживання в Швейцарії – його підозрюють в участі у злочинних угрупованнях

Як зазначає видання, Абрамович вважається одним із головних спонсорів Путіна. Великобританія буде намагатись обмежити пересування та ведення бізнесу вказаними особами у Європі та Північній Америці.

До слова, раніше Абрамович не зумів отримати британську візу та в екстреному порядку став громадянином Ізраїлю.

Нагадаємо, Абрамович є власником Челсі, а Усманов раніше володів частиною акцій лондонського Арсенала. Раніше повідомлялось, що Абрамович розглядає варіант продажу Челсі.

Теги
Англія Арсенал Арсенал Челсі Челсі Роман Абрамович Алішер Усманов
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