Абрамович потрапив у "чорний список" британських спецслужб

Власник Челсі Роман Абрамович ризикує отримати нові неприємності.

Російські бізнесмени Роман Абрамович та Алішер Усманов потрапили у так званий "чорний список" британських спецслужб. Відповідні дані органи вже передали прем'єр-міністру Великобританії Терезі Мей, повідомляє The Telegraph.

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Як зазначає видання, Абрамович вважається одним із головних спонсорів Путіна. Великобританія буде намагатись обмежити пересування та ведення бізнесу вказаними особами у Європі та Північній Америці.

До слова, раніше Абрамович не зумів отримати британську візу та в екстреному порядку став громадянином Ізраїлю.

Нагадаємо, Абрамович є власником Челсі, а Усманов раніше володів частиною акцій лондонського Арсенала. Раніше повідомлялось, що Абрамович розглядає варіант продажу Челсі.