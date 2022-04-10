Роман Абрамович не покидає надій залишитися у футболі навіть після вимушеного "вилучення" Челсі.

Російському олігарху запропонували придбати акції Валенсії. Про це повідомляє Plaza Deportiva з посиланням на колишнього віце-президента "кажанів" Мігеля Зоріо, який також планує взяти участь у торгах.

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Нинішній власник Валенсії Пітер Лім давно втратив інтерес до клубу і лише накопичує борги. Публічно він спростовує усі чутки про продаж, але в кулуарах шириться інша інформація з цінником у 250 млн євро за левантійців. Нібито Лім потайки шукає заможного покупця і вийшов на Абрамовича. Поплічник Путіна незабаром повинен передати Челсі іншому власнику, але зберігає амбіції залишитися у великому футболі.

Додамо, що зараз Валенсія йде в середині таблиці Прімери (9 місце) без надій на єврокубки, але і без ризику вильоту.

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