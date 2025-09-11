У середу (11 вересня) Генеральний суд Європейського Союзу постановив зберегти санкції проти російсько-ізраїльського олігарха, інформує Goal. Це означає, що заморозка активів, заборона на поїздки та інші обмеження продовжені на невизначений термін.

Абрамович відмовляється передавати Україні понад 3 мільярди доларів з продажу Челсі – Велика Британія погрожує судом

Абрамович давно заперечує тісні зв'язки з диктатором Росії Владіміром Путіним, але юристи ЄС наполягають на тому, що імперія олігарха була побудована на впливі Кремля. Судді вказали на його важливу роль в Evraz – сталеливарному та гірничодобувному гіганті, якого звинувачують в отриманні величезних доходів на користь держави-терориста. Для Брюсселя докази були досить очевидними – статки Абрамовича та путінська Росія нерозривно пов'язані.

Нагадаємо, уряд Великобританії заморозив 2,3 мільярда фунтів після того, як російський бізнесмен продав Челсі американцю Тодду Бьолі. Ці гроші мали піти у фонд допомоги постраждалим в Україні від країни-агресорки, але Абрамович всіляко затягує процес передачі коштів.

Золоті "нульові": Шева робить Берлусконі подарунок на мільйон, як Срна відповів на гол Мессі, 201 сантиметр в атаці