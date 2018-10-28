Власник Челсі російський олігарх Роман Абрамович не має наміру продавати лондонський клуб.

За інформацією Sky Sports, Абрамович не буде продавати Челсі та навіть не вступав у перемовини щодо можливого продажу клубу незаважаючи на численні чутки в ЗМІ, які останній місяць активно обговорювали потенційний продаж "синіх".

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Раніше повідомлялось, що у придбанні лондонців зацікавлений найбагатший чоловік Чехії, у якого прительські стосунки з російським бізнесменом.

Нагадаємо, раніше Абрамович відхилив пропозицію найбагатшої людини Великобританії Джима Реткліффа, який пропонував за клуб 2 мільярди фунтів, але пізніше найняв інвестиційний банк для розгляду питання продажу Челсі.

Роман Абрамович став власником лондонського клубу в 2003 році. Його статки складають орієнтовно 11 млрд доларів.

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