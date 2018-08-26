Абрамович найняв інвестиційний банк для розгляду продажу Челсі

Схоже на те, що російський бізнесмен Роман Абрамович таки розглядає можливість продажу лондонського клубу.

Власник Челсі Роман Абрамович звернувся до інвестиційного банку Raine Group щодо продажу Челсі, повідомляє The Times.

Абрамович відмовився продавати Челсі найбагатшій людині Великобританії

Займатися питанням продажу клубу буде спеціаліст банку Джо Равітч.

У клубі відмовилися коментувати цю інформацію, джерело видання всередині клубу також наполягає, що клуб не продається.

У травні цього року у Абрамовича виникли проблеми з продовженням візи в Великобританії.

В результаті він відкликав заяву на продовження інвестиційної візи Великобританії, так як отримав ізраїльське громадянство, яке дозволяє йому перебувати на території Сполученого королівства до півроку.

Статок Абрамовича оцінюється в 10 мільярдів доларів. У Великобританії він займав 13-е місце в списку найбагатших людей. Абрамовичу дали дозвіл відкрити банківський рахунок в Ізраїлі.