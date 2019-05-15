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Абрамович може звільнити Саррі навіть у випадку перемоги в Лізі Європи

15 травня 13:38 919 Читать на русском
Абрамович може звільнити Саррі навіть у випадку перемоги в Лізі Європи
Мауріціо Саррі / Reuters

Перемога Челсі у єврокубку може не врятувати головного тренера команди Мауріціо Саррі від звільнення.

Власник клубу Роман Абрамович ще не ухвалив остаточного рішення щодо італійця, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Перемога у Лізі Європи не стане для Саррі гарантією продовження співпраці з лондонцями. Керівництво клубу може наважитись на звільнення 60-річного фахівця через його погані стосунки з фанатами, яким не подобається гра команди.

Якщо Челсі справді попросить Саррі на вихід, то він планує повернутись на батьківщину. У його послугах зацікавлені Мілан та Рома.

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Теги
Челсі Челсі Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Роман Абрамович
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