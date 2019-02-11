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Абрамович може звільнити Саррі, Дзола стане виконувачем обов'язків, – ЗМІ

11 лютого 14:25 2539 Читать на русском
Абрамович може звільнити Саррі, Дзола стане виконувачем обов'язків, – ЗМІ
Дзола та Саррі / фото із соцмереж

Майбутнє Мауріціо Саррі на посаді головного тренера лондонського Челсі виглядає туманним після нищівної поразки від Манчестер Сіті (0:6) у 26-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Власник "синіх" Роман Абрамович невдовзі прийме рішення щодо Саррі, повідомляє Sport Mediaset.

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Якщо італійського фахівця звільнять, то виконувачем обов'язків тренера до кінця сезону стане помічник та співвітчизник Саррі Джанфранко Дзола. Натомість до літа Челсі займатиметься пошуками топ-тренера, який почне роботу з командою з нового сезону.

Нагадаємо, що Мауріціо Саррі очолив лондонців перед стартом нинішнього сезону. Наразі Челсі йде 6-м у турнірній таблиці АПЛ. До слова, Дзола гравцем провів 7 сезонів у складі "синіх".

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Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Челсі
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Теги
Англія Челсі Челсі Головне Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Манчестер Сіті - Челсі Джанфранко Дзола Роман Абрамович
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