Абрахам травмувався у матчі з Баварією

Форвард Челсі Таммі Абрахам зазнав пошкодження під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Таммі Абрахам повернувся на поле після травми та вже встиг боляче зіткнутися з Жеромом Боатенгом у вчорашньому матчі Ліги чемпіонів, інформує Metro.

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Зазначається, що нападник не зміг завершити післяматчеву розминку та пішов у підтрибунне приміщення, помітно накульгуючи. Додамо, що Абрахам пропустив поєдинок проти Манчестер Юнайтед та вийшов на 20 хвилин у грі з Тоттенхемом.

Нагадаємо, Баварія розбила Челсі (3:0) у виїзному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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