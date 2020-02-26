toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІОН - ЮВЕНТУС НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА БЕНФІКА - ШАХТАР

Абрахам травмувався у матчі з Баварією

16:19 207 Читать на русском
Абрахам травмувався у матчі з Баварією
Таммі Абрахам / Reuters

Форвард Челсі Таммі Абрахам зазнав пошкодження під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабрі 51’
Серж Гнабрі 54’
Роберт Лєвандовскі 76’
51’ Серж Гнабрі
54’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
83’ Маркос Алонсо

Таммі Абрахам повернувся на поле після травми та вже встиг боляче зіткнутися з Жеромом Боатенгом у вчорашньому матчі Ліги чемпіонів, інформує Metro.

Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Зазначається, що нападник не зміг завершити післяматчеву розминку та пішов у підтрибунне приміщення, помітно накульгуючи. Додамо, що Абрахам пропустив поєдинок проти Манчестер Юнайтед та вийшов на 20 хвилин у грі з Тоттенхемом.

Нагадаємо, Баварія розбила Челсі (3:0) у виїзному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 18 березня.

Баварія знищила Челсі у 1/8 фіналу ЛЧ: майстер-клас з топ-футболу для лондонців, корисний Гнабрі та вражаючий Лєвандовскі

blog_ava
"На зарплату кухоль пива не купиш": Гамула поскаржився на низький дохід в російському клубі
06:30
5331
Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія Челсі Челсі Челсі - Баварія Відеоновини Таммі Абрахам Таммі Абрахам
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
36
хв
Брага
19:00
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук