Бірмінгемська Астон Вілла проявляє інтерес до форварда лондонського Челсі Таммі Абрахама. Він вже має досвід виступів на Вілла Парк.

Бірмінгемці прагнуть повернути нападника "синіх", повідомляє Daily Mail.

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Абрахам результативно виступав за Астон Віллу (40 матчів, 26 м'ячів у Чемпіоншипі) в сезоні 2018/19 і допоміг команді піднятися в АПЛ. Минулий сезон 22-річний англієць провів у Челсі. Проте, після підписання Тімо Вернера його перспективи на Стемфорд Брідж виглядають туманними. Сам форвард, однак, готовий залишитися в Лондоні та боротися за місце в основі.

У кампанії 2019/20 Таммі Абрахам провів 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 18 голів.

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