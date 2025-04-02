Гасперіні точно не стане наступним наставником Роми – Клаудіо Раньєрі не брехав пресі. Як інформують Il Messaggero і Gazzetta dello Sport, Гасперіні мав намір здійснити кадрову революцію, на що боси римського клубу відповіли відмовою. Джан П'єро мав намір позбутися Пауло Дибали, Леандро Паредеса та Артема Довбика.

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Повідомляється, що зараз боси Роми схиляються до одного з чотирьох кандидатів серед Стефано Піолі, Мауріціо Саррі, Вінченцо Італьяно і наставника Челсі Енцо Марески. Що цікаво, двоє з цього квартету (Піолі та Саррі) раніше тренували Лаціо.

За підсумками 30 турів Рома посідає шосте місце в турнірній таблиці Серії А.

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