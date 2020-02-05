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Абідаля не звільнять через конфлікт з Мессі

5 лютого 22:57 275 Читать на русском
Абідаля не звільнять через конфлікт з Мессі
Абідаль та Бартомеу / Marca

Технічний директор Барселони Ерік Абідаль збереже свою посаду попри конфлікт із зіркою каталонців Ліонелем Мессі.

Ерік Абідаль зустрівся з президентом Барселони Жозепом Бартомеу і генеральним директором Оскаром Грау, інформує Cadena SER.

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За підсумками зустрічі було прийняте рішення, що француз збереже за собою свою посаду. Зазначимо, що зустріч відбулась через реакцію Мессі на слова Абідаля про те, що гравці Барселони вплинули на звільнення Ернесто Вальверде з Барселони.

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До слова, каталонці посідають другу сходинку чемпіонату Іспанії, відстаючи від Реала на 3 очки та продовжує боротьбу за Кубок Іспанії та Лігу чемпіонів.

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Теги
Ерік Абідаль Ерік Абідаль Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу
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