Абідаль назвав шорт-лист потенційних трансферів Барселони

Україна — 15:06 211
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Динамо – Стрьомсгодсет: онлайн-трансляція матчу – у стартовому складі 4 гравці молодіжки
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Динамо близьке до узгодження трансферу Дерліса Гонсалеса – кияни отримають фантастичні бонуси, – ЗМІУкраїна — 12:40 3981
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Шовковський міг покинути збірну України через пропозицію Офісу Зеленського, – ЗМІЗбірна України — 12:13 1326
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"Наступного дня настає кінець світу" – Еріксен про фіаско у фіналі ЛЧ, відхід з Тоттенхема і пораду Моурінью щодо ІнтераІталія — 12:00 2058
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Вест Хем готовий продати Ярмоленка влітку, – ЗМІАнглія — 11:40 2286