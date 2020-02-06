Абідаль назвав шорт-лист потенційних трансферів Барселони

Технічний секретар Барселони Ерік Абідаль розсекретив трансферні плани каталонців.

"Я знаю Обамеянга. Він важливий для Арсенала гравець, здатний вирішити результат матчу.

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Логічно очікувати, що влітку ми візьмемо ще одну "дев'ятку". Знаємо, що Суарес після відновлення від травми повернеться сильним, але влітку нам знадобиться ще один топ-гравець.

У нашому списку є Жиру, Фернандо Льоренте і Обамеянг, але ми вирішили не підписувати форварда в січні", – цитує Абідаля Dailymail.

Нагадаємо, через травми Суареса та Дембеле Барселона переживає серйозні кадрові пробеми в атаці.

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