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Абідаль назвав шорт-лист потенційних трансферів Барселони

13:02 1095 Читать на русском
Абідаль назвав шорт-лист потенційних трансферів Барселони
П'єр-Емерік Обамеянг / Фото ФК Арсенал

Технічний секретар Барселони Ерік Абідаль розсекретив трансферні плани каталонців.

"Я знаю Обамеянга. Він важливий для Арсенала гравець, здатний вирішити результат матчу.

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Логічно очікувати, що влітку ми візьмемо ще одну "дев'ятку". Знаємо, що Суарес після відновлення від травми повернеться сильним, але влітку нам знадобиться ще один топ-гравець.

У нашому списку є Жиру, Фернандо Льоренте і Обамеянг, але ми вирішили не підписувати форварда в січні", – цитує Абідаля Dailymail.

Нагадаємо, через травми Суареса та Дембеле Барселона переживає серйозні кадрові пробеми в атаці.

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