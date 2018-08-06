Абідаль: Барселона не міняє філософію, а лише пристосовується до ринку

Технічний директор Барселони Ерік Абідаль прокоментував трансфер Артуро Відаля.

"Ви говорите про філософію клубу, але ж Барселона цікавилася і іншими гравцями. Треба адаптуватися з урахуванням поточного складу і зробити його максимально сильним. Рішення повинен приймати тренер.

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Не знаю, чи є в планах клубу підписувати нових гравців швидко. У клубі є команда, яка працює над потенційними трансферами і пропонує конкретні імена керівництву, а вони вже приймають остаточне рішення.

Якщо ми можемо підписати гравця в якнайкоротші терміни, тим краще. Ми адаптуємося до ситуації на ринку.

Всі знають, що з себе представляє Артуро Відаль по його минулим виступах. У нього є характер, він багато працює в центрі поля, допомагає не тільки обороні, а й атаці.

Він забиває голи, доставляє м'яч у штрафну. Ми розуміли, що нам потрібен футболіст такого плану. Відаль щасливий, що перейшов в Барсу і хоче вигравати трофеї", – цитує Абідаля Marca.