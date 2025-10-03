Шахтар обіграв Абердін у матчі 1-го туру основного етапу Ліги конференцій (3:2). Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Абердін і Шахтар влаштували перестрілку, в якій українська команда вийшла переможницею. Єспер Карлссон реалізував пенальті, який у свої ворота "привіз" Кауан Еліас – форвард "гірників" зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, коли ніщо не віщувало біди.

Шахтар втримав важку перемогу в перестрілці з Абердіном – Еліас привіз пенальті, трьох голів могло не вистачити

Однак Шахтар відповів трьома голами. Єгор Назарина забив у стилі Давіде Фраттезі сильним ударом знизу, а вже після перерви Марлон Гомес організував для Лукаса Феррейри і Педро Енріке дві гольові передачі. Особливо красивою і "радіокерованою" вийшла перша асист.

Абердін відквитав один гол завдяки точному добиванню Нікі Девліна, але на більше шотландці не спромоглися.