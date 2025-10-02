У четвер, 2 жотвня, Шахтар в рамках 1-го туру основного раунду Ліги конференцій зустрінеться з шотландським Абердіном. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Абердін – Шахтар відбудеться сьогодні, 2 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Абердін – Шахтар: прес-конференція Турана – про втрату 4 зірок і ставлення до суперника з дна таблиці

Де дивитися матч Абердін – Шахтар? Гру можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за наявності активної підписки.

Шахтар вперше у своїй історії грає на основному етапі Ліги конференцій. "Гірники" розпочинали євросезон у кваліфікації Ліги Європи, але поступилися Панатінаїкосу і після проходу Серветта пробилися до третього за рангом євротурніру. Абердін, чинний володар Кубка Шотландії, вилетів з ЛЄ та потрапив до основного раунду ЛК.

Стартовий склад Шахтаря:

Шахтар: Різник, Бондар, Марлон, Педрінью, Педро Енріке, Вінісіус Тобіас, Кауан Еліас, Матвієнко (к), Очеретько, Назарина, Феррейра