Шахтар продовжує потерпати від травм

У Шотландії "гірники" не могли розраховувати одразу на чотирьох футболістів. Із лазарету ще не повернулись Невертон, Егіналду, Траоре та Аліссон – на більш-менш швидкий камбек розраховує тільки Невертон, однак до заявки він не потрапив. До цього слід додати втрату Кевіна й Судакова, адже вони давали 50% ефективності Шахтаря в атаці.

У підсумку донеччани залишились майже без номінальних вінгерів. Замість них ось уже який матч доводиться випускати 18-19-річних новачків і Педрінью. Арда Туран не став вигадувати щось нове під старту ЛК – Педрінью розташувався на лівому краю атаки, як у вкрай успішних поєдинках з Олександрією та Рухом, а праворуч поставили Лукаса Феррейру.

Дещо несподівано стала відсутність Бондаренка, якого притримали в запасі. Ізакі Сілва попри голи вже у трьох поспіль іграх донеччан теж чекав свого шансу на лавці. Зате вийшов Назарина – до основи він потрапив вперше з травня, якщо не згадувати про недавню кубкову зустріч з аматорським Поліссям.

Перший тайм шокував. Шахтар певною мірою відскочив

Абердін тримається на дні турнірної таблиці в Шотландії, набравши одне очко в шести турах. "Донс" пропустили дев'ять голів і не забили жодного, тож можна було чекати на впевнену перемогу Шахтаря. Не обов'язково просту, але заслужену.

На практиці ж донеччани настільки недооцінили скоттів, що ще й фору їм дали вже на 7-й хвилині. Після їхньої подачі з кутового Еліас підставив лікоть, хоча м'яч довго летів прямо на нього – без будь-яких рикошетів. Арбітр після перегляду відеоповтору призначив пенальті, а Карлссон його реалізував.

"Гірникам" було ніби мало цього фіаско. Всього через хвилину Різник обрізався на власній третині поля, викотивши пас в ноги Кларксону. Пощастило, що Лейтон не скористався нагодою, поспішно пробивши повз ворота. На 24-й же хвилині Лазетіч увійшов до штрафного, переклав під ліву й слабенько вистрілив по позиції Різника – Дмитро відбив, але м'яч підскочив угору. Пощастило, що сфера одразу впала до рук кіпера.

А що Шахтар? До 30-ї хвилини підопічні Арди Турана не створили жодного моменту з гри. Не вважати ж таким удар Матвієнка з власної половини, який виявився зовсім неточним. Реально небезпечним був тільки кутовий, який на 13-й хвилині замикав Бондар – м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою!

На 29-й же хвилині після іншого кутового головою пробив Марлон, однак вийшло зависоко. На 35-й же хвилині з лівого флангу в ближню дев'ятку намагався закрутити Педро Енріке – Мітов вибив кулаками. Словом, активність і гострота Шахтаря в атаці навівала смуток.

На щастя, донеччанам допоміг черговий корнер. Після його розіграшу на 38-й хвилині Педрінью виконав подачу, а м'яч рикошетом від когось із захисників прилетів на дальній край карного майданчика. Там без опіки залишився Назарина, який миттєво завдав удару. Єгор ефектно клацнув під дальню стійку. 1:1!

Шахтар перехопив ініціативу й закрив гру – а потім втратив контроль

Команди відправились відпочивати за нічийного рахунку, а повернулись на поле без замін. Старт другого тайму став логічним продовженням першого – донеччани контролювали гру, підбирались до воріт скоттів все ближче й створювали моменти. Так, на 52-й хвилині з лінії штрафного спробував пробити Вінісіус, але сфера пролетіла повз дальній верхній кут.

А вже на 54-й Шахтар вирвався уперед. Гол виявився досить простим – Марлон виконав подачу з лівого флангу, Мітов не зміг перехопити, а Лукас Феррейра замкнув головою з близької відстані. 1:2! 19-річний бразилець вперше забив за "гірників".

Абердін відреагував двома ударами Лазетіча. На 57-й хвилині він замикав кутовий ударом головою метрів з 13-ти, однак м'яч пройшов поруч з дальньою штангою. Ще за кільканадцять секунд серб увірвався на правий край штрафного, однак подальший постріл полетів на трибуни.

Реакція Шахтаря виявилась вбивчою для шотландців. На 59-й хвилині Педрінью виконав подачу з правого флангу на дальній кут карного майданчика, а Марлон звідти скинув на Педро Енріке. Лівий фулбек Шахтаря, своєю чергою, вирішив вгатити з гострого кута – і не прогадав. 1:3! Здавалося, що тепер донеччани не відпустять перемогу.

Втім, замість цього почалися нерви. Шахтар ледь не миттєво втратив контроль над ходом зустрічі. Шотландці нав'язали силовий футбол, ведучи багато єдиноборств і завантажуючи довгі передачі на чужу третину. Ще до 70-ї хвилини вони двічі претендували на пенальті.

Що найбільш важливо, вони встигли відродити інтригу – Лазетіч на 69-й виконав потужний постріл, який Різник перевів у поперечку, однак добивання залишилось за Девліном. 2:3. Абердін повернувся у гру.

Не можна сказати, що "донс" багато створили в наступні 20 хвилин. Із реальних моментів пригадується тільки постріл Кескінена метрів з 20-ти, однак Різник спіймав м'яч. Тим не менш, Шахтарю не вдавалося відповісти в контратаках. Ініціатива явно була за господарями.

В ендшпілі зустрічі вони влаштували навалу, під якою донеччани ледь не попливши. У компенсований час Різник пішов у ризикований обіграш за межами штрафного, ледь не втративши м'яч, а вже на останніх секундах Нільсен замкнув подачу з кутового. На щастя, удар був неточним, але цей корнер стався після помилки Різника на виході.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Шахтаря. Підопічні Арди Турана успішно стартували в Лізі конференцій, заробивши перші осінні очки для УПЛ в рейтингу УЄФА.

