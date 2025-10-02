Ось ми й дочекались старту українських команд у справжніх єврокубках. На жаль, замість ЛЧ і ЛЄ ми отримали тільки Лігу конференцій. Можна багато говорити про структурні проблеми в менеджменті наших клубів, шукати тактичні причини невдач у кваліфікації й знаходити крайніх, але на дворі війна – колись представники УПЛ мали скотитись. Це нормально.

Для наших грандів виступи в третьому за силою міжнародному турнірі є шансом піднабрати очок у рейтинг і дати досвід серйозного спротиву для молодих новачків. Як показує досвід, ЛЄ і тим паче ЛЧ поки що ризикують завершитись болючими виносами, і навіть рівень Панатінаїкоса потягнути зараз важко. У Лізі конференцій значно комфортніше.

Шахтар перебуває на стадії певної перебудови проєкту. Нарешті пішов Судаков, а Кевіну вистачило півтора роки, щоб зробити собі рекламу в АПЛ. Замість них підписали цілу пачку молодих бразильців – і це ще не кінець. Очікувалось, що їх випускатимуть на заміну замість лідерів, однак кадрова катастрофа змушує Арду Турана кидати юнаків у вогонь.

Через травми вилетіли Егіналду, Невертон і Аліссон – три головних зірки атаки, хоча вони ще не вийшли на рівень продажу в топ-клуб. Також немає Траоре. На лівому фланзі із профільних вінгерів не залишилось нікого, тож там награють 18-річного Ізакі Сілву (і то він більше "десятка"), а праворуч доступні тільки 19-річний Лукас Феррейра і Швед. І Педрінью, якого ганяють з флангу на фланг.

Кадрова ситуація доходила до того, що роль правого вінгера доручали Азарову – лівому фулбеку. З нападниками теж все сумно, адже замінити Еліаса (а він теж молодий) може тільки 18-річний Мейрелліш, Швед і Глущенко. Арда Турану доводиться якось викручуватись, але втрати занадто важко. Рівень гри навіть в УПЛ пішов на спад.

Шахтар з величезним скрипом обіграв Верес, мало що створивши до гола зі стандарту. У поєдинку з Металістом 1925 "гірники" взагалі не змогли перемогти, розписавши нічию – і знову ж таки з мінімумом моментів. Зоря додала другого опорника й формувала п'ятірку в задній лінії, що теж могло принести "мирову" з донеччанами.

Проблеми в атаці вдається вирішувати завдяки різниці в індивідуальній майстерності та кращої якості лавки, але це було в УПЛ. Поєдинки з Пао і навіть проти Серветта продемонстрували, що навіть складу з Судаковим та Кевіном недостатньо для успіху на міжнародному рівні. При цьому родова травма донеччан – гра у переходах з атаки в оборону – жорстоко карається навіть українськими середняками.

Шахтар сам підписався на цю проблему, не взявши опорника з сильними руйнівними навичками та високо підіймаючи своїх центрхавів. Тренерський штаб вважає, що атакувальна користь від Марлона та Криськіва переважає проблеми, які виникають при їхній роботі в ролі балансувальника – логіка резонна, однак дуже смілива. Можливо, навіть занадто.

Показовими були контратаки Серветта. Зокрема, швейцарці користувались проблемою розривів між захисниками й групою атаки Шахтаря.

Чи здатний Абердін покарати за такий футбол? На перший погляд, шансів немає взагалі. Не може остання команда чемпіонату Шотландії хоч якось загрожувати Шахтарю. "Донс" за шість турів набрали всього одне очко, пропустивши дев'ять голів і не забивши жодного.

Детальний огляд сьогоднішнього суперника Шахтаря можете прочитати у спецматеріалі Анастасії Прокопчук на "Футбол 24". Якщо ж коротко – у складі "червоних" немає жодного відомого футболіста. Відзначити можна хіба що шведа Карлссона, якого Болонья купувала в АЗ за 11 млн євро. Все.

Втім, це ще не значить, що Абердін можна легко винести. Арда Туран правильно відзначив невідповідність між результатом і рівнем гри – особливо в останньому матчі. "Донс" почасти створювали вдосталь моментів, але їм бракувало виконання у завершальній фазі. Показник очікуваних голів у чемпіонаті не падав нижче одиниці, за винятком матчу проти Селтіка.

Також варто відзначити активне використання схеми з трьома захисниками, яка в обороні перетворюється на п'ятірку. У чемпіонаті України її застосували Верес, Епіцентр і де-факто Зоря – усі ці матчі хоч і завершились перемогами Шахтаря, але пройшли з невеликою кількістю моментів. Або ж з великою, але суперник довго тримався.

Нинішня якість атакувальних гравців "гірників" відчутно просіла (особливо на флангах), тож зламати низький блок стає все важче й важче. Очевидно, що Абердін поставить саме на нього – ну і на кроси. Останнім часом донецька оборона не пропускала з подач і прострілів, але потенціал для помилок тут присутній.

Зрештою, якщо навіть футболісти Епіцентру вміло ловили Шахтар на контратаках, то і Абердін зможе знайти якийсь моментик. Саме тому розслаблятись не можна. На дворі не 2013-й рік і навіть не літо 2025-го – підопічні Арди Турана не в тій ситуації, щоб закидувати шотландських аутсайдерів капелюхами.

Кадрова ситуація

Травмовані: Невертон, Егіналду, Аліссон, Траоре – Тоберс

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Абердін – Шахтар

Абердін: Мітов – Мілне, Кнестер, Доррінгтон – Девлін, Шинні, Палаверса, Г'ямфі – Ошіше, Карлссон – Несбет

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Марлон – Педрінью, Бондаренко, Криськів, Ізакі Сілва – Еліас

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

Попри всі нюанси, повірити в успіх Абердіна сьогодні буде важко. Шотландці здатні створити проблеми. Можливо, в останній третині матчу рахунок навіть буде нічийним, однак у Шахтаря все одно більший запас по класу. Навіть якщо взяти УПЛ чи кваліфікацію ЛЄ – складних поєдинків вистачало, але Шахтар програв тільки один. У серії пенальті.

Дивитись на суперника зверхньо неприпустимо, але й себе принижувати до стартового свистка не слід. Команда Арда Турана цілком здатна привезти з Шотландії перемогу. Вона просто краща. Ставимо на тріумф "гірників".

