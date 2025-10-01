Другого жовтня Шахтар розпочне виступи в основному етапі Ліги конференцій сезону 2024/25. Першим суперником "гірників" на незнайомому єврокубковому полі стане шотландський Абердін. Що це за команда та чого від неї очікувати – розкаже "Футбол 24".

У живописному регіоні на східному узбережжі Шотландії розкинувся Абердін – місто з населенням понад 210 тисяч осіб, що робить його третім за чисельністю у країні після Глазго та Единбурга. Його називають не лише "нафтовою столицею Європи", а й "гранітним містом" – через сірий камінь, з якого зведені численні будівлі історичного центру. Проте Абердін відомий не лише промисловою могутністю та архітектурною спадщиною – він славиться багатими спортивними й культурними традиціями, серед яких яскраво вирізняється місцевий футбольний клуб, про який ми й поговоримо.

Заснований ще на початку XX століття в результаті об'єднання трьох місцевих команд, Абердін перші десятиліття свого існування проводив серед середняків шотландського чемпіонату. Лише у 1950 році клуб здобув усі нагороди першості Шотландії, показавши, що з маленького початку можна вирости до великих досягнень.

Золоті 80-ті: Ребров тренувався у поп-зірки, Марадона на бойовому кораблі, 469 голів Динаміта і ще 27 фото старої школи

Справжньою "золотою ерою" Абердіна стали 1980-ті під керівництвом легендарного сера Алекса Фергюсона: команда тріумфально виграла три національні першості, чотири Кубки Шотландії та Кубок шотландської ліги. Кульмінацією став 1983 рік, коли Абердін завоював Кубок кубків і Суперкубок УЄФА, ставши єдиною шотландською командою, яка в один рік підняла два європейські трофеї.

Саме після успішної роботи в Абердіні Алекс Фергюсон здобув перший міжнародний досвід у збірній Шотландії, а згодом розпочав легендарну кар’єру в Манчестер Юнайтед, де отримав найбільше визнання. Проте зараз мова не про цього видатного чоловіка…

Минулого сезону Абердін сенсаційно здолав Селтік у фіналі Кубка Шотландії, підтвердивши свій статус грізного суперника на національній арені. Тож цьогорічний єврокубковий шлях "червоних" розпочався у кваліфікації Ліги Європи, де команда не змогла подолати румунську Стяуа (2:2, 0:3). І вже після цієї невдачі Абердін опустився до Ліги конференцій, відразу в основний етап турніру, де першим суперником буде Шахтар.

Абердін підходить до матчу з "гірниками" у складній і навіть ганебній ситуації. Команда перебуває на останньому місці в Прем'єр-лізі Шотландії та здобула лише одне очко в шести зіграних турах. Єдина перемога сезону в "червоних" була здобута в Кубку ліги – проти Мортона, клубу з нижньої частини таблиці Чемпіоншипу. Окрім цього, у чемпіонаті "доги" ще й не забили жодного мʼяча…

Незважаючи на зовсім неприпустиму серію, головний тренер Їммі Телін, призначений на посаду ще минулого літа, залишається на своєму місці. Схоже, керівництво повністю довіряє наставнику та має надію на виправлення ситуації. Можливо, Теліна хочуть випробувати на єврокубковій арені для повного розуміння подальшої ситуації, тож матч проти українських гегемонів може стати одним із ключових етапів у кар’єрі шведського фахівця.

Подейкують, що на матч із Шахтарем особисто вирушає голова правління клубу Дейв Кормак. Втім, у ЗМІ повідомляли, що візит боса Абердіна не пов’язаний із тренерською перестановкою – навпаки, Кормак прагне підтримати Теліна у цей непростий для команди час.

Якщо ж говорити про склад шотландців – почнемо з цифр. Загальна вартість Абердіна на Transfermarkt оцінюється у 23,6 млн євро, що майже у сім разів менше, ніж у їхнього найближчого суперника – Шахтаря. До складу команди входять 28 гравців, з яких 22 – легіонери, це 75% складу. Для порівняння, у Шахтаря баланс більш рівний: половина команди – українці, половина – легіонери, при цьому місцеві гравці трохи переважають.

Щоб зрозуміти Абердін, варто подивитися на його головних героїв, і перший на черзі – воротар. Між стійками команди зазвичай стоїть болгарин Дімітар Мітов. Його кар’єра не була надто зірковою: розпочав він на батьківщині і ще юнаком перебрався до Англії, де провів значну частину кар’єри, а згодом опинився у шотландському Сент-Джонстоні. В Абердіні Мітов грає лише рік, але саме тут він досягнув піку своєї вартості – 1 млн євро.

Капітан і найвіковіший гравець команди – 34-річний Грем Шинні. Більшість кар’єри цей шотландець провів на батьківщині, хоча мав періоди у Англії, але завжди повертався до рідного краю. В Абердіні Шинні теж бував неодноразово і, незважаючи на свій вік, цей опорний півзахисник продовжує виручати команду у ключові моменти, віддаючи всі 90 хвилин на полі у важливих матчах. Також може зіграти на лівому фланзі півзахисту, або ж взагалі у обороні.

Найдорожчим гравцем Абердіна є 27-річний швейцарець Єспер Карлссон, який приєднався до клубу на правах оренди з італійської Болоньї. Його ринкова вартість за Transfermarkt нині становить 4 мільйони євро, хоча на піку в АЗ Алкмар він коштував усі 14. Хоч Карлссон перебуває в Абердіні лише місяць, головний тренер одразу почав використовувати його у стартовому складі, мабуть, розраховуючи на досвід у Серії А, де минулого сезону новачок провів 20 матчів і забив два м’ячі. Що цікаво, минулоріч на Лігу чемпіонів італійська команда його не заявляла, тож у матчі проти Шахтаря Карлссон не грав.

Ще одним цікавим підписанням Абердіна є 33-річний шотландець Стюарт Армстронг, який має досвід виступів у Саутгемптоні, де й досягнув піку своєї кар’єри. Наразі наставник Абердіна випускав його лише в трьох матчах – два в чемпіонаті та ще один у Кубку. Проте досвід Армстронга може стати вагомим фактором у центрі півзахисту, особливо в ключових моментах єврокубкових поєдинків.

До команди також приєднався фактурний нападник Марко Лазетіч – серб із Мілана. Свого часу його купували як потенційну заміну легендарному Ібрагімовічу, проте в Італії кар’єра Лазетіча не склалася: більшість часу він матався по орендах, поки не потрапив до Абердіна як вільний агент.

Цього сезону головним форвардом команди є Кевін Нісбет. Він перебрався до клубу лише місяць тому, але вже встиг завоювати довіру наставника й виходить у стартовому складі в кожному матчі з моменту свого приходу. Голів до скарбнички шотландський нападник поки не заніс.

У центрі оборони Абердіна ключову роль виконує 26-річний Матс Кнустер, вихованець Фейєнорда. Він приєднався до клубу на початку 2025-го й одразу отримав довіру коуча, перетворившись на справжнього стовпа захисту. Якщо партнерів по центру Телін змінює залежно від обставин, то місце Кнустера у більшості випадків залишається непорушним.

Не менш цікавим за вищезгаданого Карлссона є 22-річний фінський вінгер Топі Кескінен. Саме він із перших турів отримував довіру тренера і посідав місце на лівому фланзі атаки до приходу зіркового орендованця з Болоньї. Нині Кескінен частіше виходить із лави запасних, проте універсальність робить його надзвичайно цінним – молодий футболіст однаково впевнено почувається на обох флангах і завжди готовий додати команді швидкості та свіжих ідей у нападі.

При більш уважному аналізі стає помітною цікава тенденція – головний тренер дедалі частіше довіряє саме новачкам. Можливо, він розраховує на їхню свіжу енергію, прагнення проявити себе та довести відданість клубу на полі. Ще одним із таких прикладів є атакувальний хавбек Аділь Аушіш – вихованець ПСЖ, який нині виступає в оренді з англійського Сандерленда. Молодий француз одразу закріпився, зігравши у всіх матчах цього сезону та відзначившись двома результативними передачами. З огляду на небагатий арсенал голів Абердіна, його внесок виглядає доволі вагомим.

Здається, що саме на цій ноті варто перейти до детального знайомства із "двигуном" команди – тренером Їммі Теліном. Однак не будемо знову повертатися до всіх проблем, які обтяжують Абердін. Улюбленою тактичною схемою шведа є доволі класична розстановка 4-2-3-1, яка дозволяє команді зберігати баланс між обороною та атакою, водночас даючи простір для креативу в центрі поля та на флангах.

Попередня кар’єра Теліна не вирізнялася якимись сенсаційними досягненнями: він розпочинав у U-17 клубу Йончепінгс Седра, поступово проходячи різні вікові групи команди і, зрештою, піднявся до основи. У 2018 році очолив Ельфсборг, а вже у 2024-го керівництво Абердіна надало йому шанс випробувати себе у футболі дещо вищого рівня. Перший сезон видався доволі вдалим, проте нинішня кампанія не обіцяє такого ж блиску, і шведу доведеться докладати максимум зусиль, щоб виправдати очікування клубу.

З огляду на всі фактори, Шахтар підходить до матчу у статусі безумовного фаворита. Команда Арди Турана демонструє високий рівень впевненості та стабільності, перебуваючи у чудовому настрої після серії вдалих виступів. Завдяки нещодавнім осічкам Динамо "гірники" ще й піднялися на вершину турнірної таблиці УПЛ і тепер мають усі шанси зміцнити своє лідерство.

Незважаючи на втрату кількох гравців – як унаслідок продажу (Кевін, Судаков), так і через травми (Аліссон, Егіналду, Траоре) – Шахтар має великі шанси на успішний старт у новому для себе єврокубковому турнірі. У якому світлі покаже себе гегемон українського футболу, стане відомо у четвер, 2 жовтня, о 22:00.

Думка експерта

"Я вважаю, що Шахтар обов’язково переможе – інших очікувань бути не може, – категоричний у своєму прогнозі для Футбол 24 Артем Федецький. – Що ж стосується Абердіна, чесно кажучи, не можу детально розповісти про шотландську команду, бо абсолютно не слідкував за їхнім чемпіонатом. Проте якщо команда програє в чомусь іншій команді – технічно чи тактично – вона все одно буде грати завдяки максимальній самовіддачі. Характер у шотландців точно є.

Останнє місце в чемпіонаті Шотландії? Тоді можна виставити дитячу академію Шахтаря проти цієї команди, якщо такі результати у них в чемпіонаті. З чим це пов’язано – не знаю, можливо, з фінансовими проблемами або якоюсь кризою в клубі. Але Шахтарю в будь-якому випадку не можна недооцінювати суперника. Звичайно, потрібно слідкувати за своєю грою і віддавати максимум – інакше на футбольному полі не перемагають.

Шахтар грає у Шотландії. Думаю, буде великий ажіотаж, місцева публіка прийде підтримати свою команду. І, можливо, завдяки підтримці "12-го гравця" десь шотландці будуть "кусатися" – у хорошому розумінні цього слова.

Але Шахтарю потрібні єврокубки, як би там не було. Планувалося, що це буде Ліга Європи, але єврокубки є єврокубки, і, звичайно, команда представляє Україну на міжнародній арені, тому потрібно виглядати достойно. Ніякої недооцінки суперника бути не повинно, має бути максимальна самовіддача, і хлопці повинні демонструвати свій клас на футбольному полі. Шахтар – сильна команда, і вони не мають падати нижче свого рівня, адже у гравців достатній рівень для цього.

Прогноз? Давайте подаруємо Абердіну один м’яч, але нехай Шахтар заб’є три. 3:1 на користь Шахтаря. Один м’яч, який вони заб’ють, – невеличкий жест симпатії, бо вони грають вдома і їхні фанати підтримуватимуть команду, гравці захочуть хоч якось віддячити публіці".

Крістал Пелас: як середняк АПЛ перетворився на непереможну грозу грандів з амбіціями в Європі