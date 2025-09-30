УЄФА визначився з суддями, які обслуговуватимуть поєдинок між шотландською та українською командами.

Головним арбітром матчу першого туру основного етапу Ліги конференцій між Абердіном та Шахтарем буде хорват Дуе Струкан, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Динамо – Крістал Пелас: УЄФА призначив суддів на перший матч киян у Лізі конференцій

На лініях йому допомагатимуть земляки Ален Якшіч і Марʼян Томаш, четвертим арбітром буде Анте Терзіч. За VAR відповідатимуть Фран Йовіч та Анте Цуляк.

До слова, Дуйє Струкан вже перетинався з українськими командами. У сезоні 2022/23 він працював на матчі київського Динамо проти Фенербахче (0:2) у шостому турі групового етапу Ліги Європи. У сезоні 2021/22 хорват обслуговував поєдинок юнацької команди Динамо U-19 проти Барселони (4:1).

Нагадаємо, поєдинок Абердін – Шахтар відбудеться у четвер, 2 жовтня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Шахтар впевнено переміг Рух та випередив Динамо на вершині – дебютний гол літнього новачка в УПЛ, нова краса від Ізакі