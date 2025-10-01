– Добрий вечір. Завтра на нас чекає складний матч, і це тому, що Абердін має футбол у ДНК. У них чудова культура і футбольна історія, до якої ми маємо ставитися з повагою. У їхньому складі багато гравців із досвідом виступів за національні збірні. Проти такого клубу з такою історією та досвідом потрібно бути дуже уважними. У нашій команді є молоді футболісти, які перебувають на етапі розвитку. Сподіваюся, завтра ми гратимемо у футбол, що відповідає Шахтарю, і завдяки рівню гри зможемо досягти хорошого результату. Але це буде непросто, і нам потрібно дуже добре боротися за це – що ми й робитимемо завтра.

– Ласкаво просимо до Абердіна. Ваша команда зараз у дуже хорошій формі. Абердін погано розпочав сезон у Шотландії: підходить до цього матчу, перебуваючи на останньому місці в шотландській Прем’єр-лізі. Чи зважаєте ви на це взагалі? Багато хто в Шотландії не дає Абердіну жодних шансів завтра ввечері.

– Я точно не думаю про цей турнір з огляду на те, що Абердін перебуває на дні шотландської Прем’єр-ліги, адже насамперед у футболі завжди потрібно мати повагу. У випадку з Абердіном – вони втратили багато моментів у зіграних матчах. І я можу запитати вас: чи справді вони заслуговували на поразку в останній грі, де пропустили на останній хвилині? Вони втратили багато можливостей. А ще іноді у футболі ти просто не отримуєш результату, навіть якщо грав правильно, і зараз Абердін шукає різні системи та різних футболістів. Вони перебувають у пошуку, аби зробити все правильно. Я вважаю, що подекуди вони правильно проводили матчі, але не зіграли правильно моменти, а у футболі іноді потрібно правильно зіграти саме моменти.

Щодо Абердіна, ми справді поважаємо їхнього тренера, ми справді поважаємо їхніх гравців. І зараз, можливо, серед вас є людина, яка втратила очки проти Мальти у складі національної збірної. Тож моменти у футболі дуже цінні. Навіть коли граєш на вулиці, потрібно бути дуже уважним. Абердін – це один із клубів, проти яких потрібно бути максимально обережними, адже коли приїжджаєш сюди, справді відчуваєш це минуле і футбольну культуру.



– Як гравець ви мали дуже хороший показник у матчах з шотландськими клубами у Європі, виступаючи за різні команди – і вдома, і на виїзді. Але кілька років тому в складі Галатасарая ви грали із Сент-Джонстоном у Туреччині, і Сент-Джонстон зумів зіграти внічию. Чи бачите ви певні паралелі між тією зустріччю та нинішньою з огляду на те, що ви були у складі команди, яка протистояла шотландському клубу, якому ніхто не давав шансів, але він зміг досягти результату? І чи це показує, що може статися, якщо не бути на максимумі в грі?

– Насамперед щодо завтрашнього матчу я можу сказати, що є одна сторона футболу, яка для мене найбільш приваблива. Коли я описую футбол, я завжди використовую цей аспект: у футболі одні 90 хвилин ніколи не дорівнюють іншим 90 хвилинам. Вони можуть бути схожими, але ніколи не будуть однаковими. У тенісі удари, розіграші можуть бути подібними, у баскетболі можуть бути схожі комбінації та матчі, але у футболі завжди інакше.

У нас є система і є якість, на яку ми спираємося, але водночас у нас є футболісти віком 18-19 років, які їдуть сюди після десятигодинної подорожі, перетинаючи два кордони. Вони можуть мати труднощі з адаптацією до цього рівня, їм може бути складно завжди показувати якісний футбол. Завтра ми не перестанемо вселяти їм упевненість, навіть якщо щось піде не так, як ми хочемо. Ми – команда, яка завжди прогресує, яка досі прогресує, і в нас є мрії, але ми завжди пам’ятаємо, що вони також люди, наші гравці, і ми ніколи не забираємо в них права на помилку. Тож завтра, я вважаю, шанси є в обох сторін, і, власне, я вірю, що вони рівні.



– Яка зараз ситуація зі складом? Чи є травми? Чи хтось має проблеми з фізичною готовністю?

– Ми залишилися без Егіналдо та Невертона через їхні травми. Як ви знаєте, Траоре та Аліссон раніше перенесли операції, тож вони також недоступні. Втрата чотирьох важливих гравців атаки, звісно, дуже нас засмучує, але іноді життя дає можливість знаходити нові рішення, і ми тут не для того, щоб плакати чи жалітися, як діти. Я тут не для цього, а для того, щоб знаходити рішення. Власне, саме для цього мене й призначили на цю посаду. Я і мій штаб не будемо цьому опиратися, навпаки, ми розглядаємо це як можливість навчатися і вдосконалюватися. Як я вже сказав, Егіналдо і Невертон зараз не з нами, Траоре й Аліссон недоступні через операції. Вони не допоможуть нам і протягом решти першої половини цього сезону. Після цього періоду ми вже побачимо, коли вони зможуть повернутися до нас.



Також хотів би додати до попереднього питання: ми будемо готові до завтрашнього матчу, адже наш суперник сильний один в один. За статистикою це найкраща команда в Шотландії. Абердін – дуже хороша команда. Ми надзвичайно поважаємо їх. Я думаю про це так: буде нелегко, це неможливо недооцінювати. Я надто поважаю шотландський футбол. Вони грають у футбол інакше, у них є свій стиль, але ми дуже їх поважаємо. Це для мене дуже хороше запитання. Цієї ночі я думатиму над своєю стратегією. Дякую вам за запитання.



– Чого ви очікуєте від Абердіна завтра ввечері і чого очікуєте від уболівальників?

– Іноді вони грають з трьома захисниками позаду, фактично п’ятьма, а іноді – з чотирма, як це було вдома проти Селтіка. Ми готові до обох систем. Це команда, яка багато грає між лініями й виконує навіси з флангів з дальньої дистанції. Вони іноді застосовують схему 3-5 під час побудови атак і часто виходять у напівфланги. У них є Карлссон – важливий і ефективний на фланзі, а також Нісбет, який грає нападником і має дуже хороші навички взаємодії. Ми пропрацювали всі деталі, але, як я вже зазначав, футбол – це непередбачуваний вид спорту, і саме гравці повинні під час матчу розбиратися в ситуації та бути готовими до будь-яких рішень. Ми довіряємо нашій системі та рівню гри. У нас немає щодо цього сумнівів. Але цей бік футболу – з довгими передачами, стандартами, вкиданнями з аута на далеку відстань, – до цього потрібно бути готовим, особливо в цій частині світу, на півночі, яка є колискою футболу.



– Ви так тепло говорили про шотландський футбол. Які у вас спогади? Зокрема той чудовий гол, який ви забили в Барселоні. Які ще моменти спадають на думку, коли ви знову приїжджаєте сюди, до Шотландії?

– Мені справді дуже подобається тут. Це неймовірна країна футболу, і коли заходиш на стадіон, то справді це відчуваєш. Що стосується вболівальників та стадіонів, я вважаю, що вам дуже пощастило їх мати. Дуже приємно бути частиною цього завтра, – заявив Туран на прес-конференції.

