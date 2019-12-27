Абелардо очолив Еспаньйол

Аустайдер іспанської Ла Ліги Еспаньйол визначився із новим головним тренером. Вакантну посаду обійме легендарний гравець Барселони Абелардо Фернандес.

49-річний фахівець – новий керманич "папуг", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Абелардо замінив на посаді Пабло Мачіна, звільненого через незадовільні результати на початку тижня. Еспаньйол наразі посідає 20-те місце в Прімері, маючи в активі лише 10 очок після 18-ти турів. Проте, барселонці продовжують боротьбу в Лізі Європи. У рамках 1/16 фіналу вони зіграють проти англійського Вулверхемптона.

Абелардо Фернандес провів найкращі роки кар'єри в хіхонському Спортінгу та Барселоні. У складі "блаугранас" він, зокрема, двічі став чемпіоном Іспанії. Також близький товариш Луїса Енріке здобув золото Олімпіади-1992. Тренерську кар'єру Абелардо розпочав у Спортінгу B. Також він працював із першою командою "рохібланкос" і Алавесом.