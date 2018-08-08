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Абель Феррейра: Зоря – агресивна команда, будемо остерігатись контратак

23:01 89 Читать на русском
Абель Феррейра: Зоря – агресивна команда, будемо остерігатись контратак
Абель Феррейра / Фото ФК Брага

Головний тренер Браги Абель Феррейра розповів про підготовку команди до матчу проти луганської Зорі.

"Підготувалися до цієї гри, добре вивчивши суперника. Працювали над їх сильними і слабкими сторонами. Знаємо, що Зоря – непроста, досить досвідчена команда, яка останні п'ять років перебуває в топ-4 українського чемпіонату. Ми ж команда з менталітетом переможців, і докладемо максимум зусиль, щоб перемогти.

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Зоря – агресивна команда, яка любить грати за допомогою контратак. Луганці дуже сильно діють при переході з оборони в атаку задіюючи вертикальні передачі. Нам потрібно бути досить уважними при грі на другому поверсі. У цьому матчі зіткнуться дві різні філософії, проте ми впевнені в перемозі", – цитує Феррейру офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Зоря – Брага відбудеться завтра, 9 серпня, в Запоріжжі. Початок о 21:30.

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Зоря - Брага: Четвер 09 серпня 2018

Зоря
до матчу
22
год
:
1
хв
Брага
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Брага Брага Ліга Європи Зоря - Брага Абель Феррейра Абель Феррейра Зоря Зоря
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