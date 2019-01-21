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Абате відіграв 300-й матч у складі Мілана

16:40 263 Читать на русском
Абате відіграв 300-й матч у складі Мілана
Іньяціо Абате / Opta

Захисник Мілана Іньяціо Абате зіграв 300 матчів за "россонері".

Матч 20 туру Серії а проти Дженоа став 300-м для захисника Іньяціо Абате у футболці Мілана.

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Футболіст є вихованцем Мілана і з основною командою став чемпіоном Італії в сезоні 2010/2011, перервавши гегемонію Інтера.

Мілан після 19 турів займає 6 сходинку в турнірній таблиці Серії А і має в активі 31 очко.

Італія20 турЛуїджі Ферраріс (Генуя)

Дженоа - Мілан: Понеділок 21 січня 2019

Дженоа
Матч завершено
0 : 2
Мілан
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Теги
Мілан Мілан Італія Дженоа - Мілан Іньяціо Абате Іньяціо Абате
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