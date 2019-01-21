Абате відіграв 300-й матч у складі Мілана

Італія — 17:55 214
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Мілан переміг Дженоа та піднявся у зону Ліги чемпіонів
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Кубок Азії-2019: Одноклубник Безуса вивів Японію у чвертьфінал турніруСвіт — 17:01 144
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"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на МундіаліОвертайм — 16:00 806
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Барселона домовилась про оренду Кевіна-Прінса Боатенга, – Ді МарціоІспанія — 14:51 991
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Падіння Саррі, інерція Ліверпуля та Борусії Д, успіхи Реала та Барселони, італійська консервація: підсумки євровікендуСвіт — 14:00 1587
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