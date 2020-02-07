"А замість кого він гратиме в Манчестер Сіті?" – екс-гравець "містян" не підтримує потенційний трансфер Мессі

Колишній захисник "містян" Деніел Мілз порозмірковував щодо гіпотетичного переходу Ліонеля Мессі у Манчестер Сіті.

"Мессі в Манчестер Юнайтед? Ні. Сіті – єдине місце, де, я думаю, він може зіграти в АПЛ.

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Він неймовірний, ми знаємо це, але вам потрібно зібрати навколо нього всю команду. І ви раптом думаєте, а на якій позиції його заграти в Сіті? Ви повинні все змінити. Замість кого він буде грати?

Ви відчайдушно вірите, що він хоче приїхати в Манчестер? Мессі все розуміє, я впевнений. Він звик до Барселони і Південної Америки, Манчестер – це не для нього", – цитує Мілза Goal.

Нагадаємо, після перепалки між форвардом Барселони та технічним секретарем каталонців Еріком Абідалем у ЗМІ з'явились чутки, що Ліонель влітку може покинути "блаугранас".

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