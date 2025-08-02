Захисник Металіста 1925 Ілля Крупський розповів, чи готовий до протистояння з нападником Шахтаря Кевіном.

Металіст 1925 незабаром зіграє свій перший матч в УПЛ в сезоні 2025/26. Захисник харків'ян Ілля Крупський розповів, чи готовий протистояти Кевіну з Шахтаря.

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– Ілля, не страшно від того, як Кевін зараз грає? Доведеться проти нього захищатись.

– А йому не страшно? Побачите – запитайте, – цитує Крупського Tribuna.

Нагадаємо, що Металіст 1925 у першому турі зіграє з Оболонню. Зустріч з Шахтарем запланована на 13 вересня.

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