"А є пропозиції?", – Матвієнко відповів, чи перейшов би в Динамо

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував можливість переходу в Динамо.

"Клуб мрії, напевно, Челсі. З самого дитинства. Авторитети? Важке питання. А авторитетами є Саша Кучер і Джон Террі.

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Навіть не думав про те, хто улюблений гравець у Динамо. Напевно, Коля Шапаренко. Через незвичну зачіску.

А що, є пропозиція перейти в Динамо? Та ні, мені і так в Шахтарі подобається.

У Зінченка з гумором взагалі біда. Думаю, Коноплянка відсотків на двісті краще.

Хотів би, звичайно пограти в Європі. Команду не назву. Але мені подобаються Італія і Англія. Челсі, звичайно, подобається", – сказав Матвієнко каналу ФФУ на YouTube.

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