Півзахисник збірної України Микола Шапаренко поділився емоціями від перемоги над Словаччиною (2:1) у матчі 2-го туру чемпіонату Європи.

"Найбільша подолана дистанція у матчі? А як вигравати матчі, стоячи? Не думаю. Мені байдуже, скільки я пробіг, найважливіше – є результат. Це все заради своєї країни, заради команди. Я буду намагатися так кожну гру бігати.

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Ми отримали заслужену критику за останню гру (0:3 з Румунією, – прим.). Сприйняли її, розібрали помилки та намагалися виконувати те, про що домовлялися перед грою. Грати на результат, із самовіддачею.

Щодо результативної передачі на Яремчука... Під час гри все дуже швидко відбувається, не встигаєш хвилюватися, заб'є він чи ні. Побачив, що Роман виконав гарний рух – дуже пощастило, що передача пройшла, голкіпер не вийшов, а Яремчук забив переможний м'яч.

Шанси з Бельгією? Давайте поки ще насолодимося перемогою, а потім вже будемо розбирати їхню гру. Тренер розповість, як треба грати", – сказав Шапаренко у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, після перемоги над словаками команда Сергія Реброва з трьома очками посідає у квартеті Е третю сходинку.

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