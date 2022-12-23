"Це відчуття… А ви хіба не чуєте? Наближається гімн Ліги чемпіонів. Мені здається, що він вже десь лунає – десь далеко, але вже лунає. Головне, чого мені хочеться – щоб на стадіоні пролунав гімн Ліги чемпіонів. Немає значення, з якою командою ми будемо грати. Він прозвучить після перемоги. Все накладається одно на інше, але відчуття одне: рідне місто, рідний стадіон, рідна команда, гімн Ліги чемпіонів.

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Наскільки несподівано те, що ця мрія наблизилась за останнє півріччя? Зараз я не можу детально все проаналізувати, адже перебував за тисячі кілометрів від команди. Телефоном можна щось контролювати, але неможливо перебувати у вирі футбольних справ, відчувати дух роздягальні. Так, дивишся відео, серце розривається… Чесно скажу, очікував гіршого, але те, що є – неймовірний крок вперед.

Клуб показав, що одна людина або навіть тренерський штаб не може зробити все наодинці. Мабуть, ми склалися як клуб, і перше місце – результат того, що існує чинна структура СК Дніпро-1. До клубу будуть приходити ті чи інші особистості, будуть грати, тренувати…

Давайте, як приклад, згадаємо того ж Супрягу, наскільки він був перспективним. Його відхід з клубу був занадто раннім. Якби він пограв тут ще рік-два, думаю, доля склалася б по-іншому. Це енергетика, це Дніпро: місто, річка, люди, ми з вами", – зазначив Береза в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

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