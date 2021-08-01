Мирон Маркевич схвально відгукнувся про переїзд Романа Яремчука у Португалію. Голова Комітету національних збірних УАФ не забув і про позитив для команди Шевченка.

"Радий за Яремчука. Вважаю, що це для Романа – крок вперед, адже чемпіонат Португалії сильніший, ніж бельгійський, де він виступав за Гент. Тим більше, що Бенфіка – команда з переможними традиціями, регулярно грає в Лізі чемпіонів. А це вже рівень.

Яремчук вперше прокоментував перехід у Бенфіку

Не секрет, що Бенфіка і ще один португальський гранд – Порту – отримують серйозний прибуток від перепродажу юних талантів з Латинської Америки в провідні команди Європи. Схоже, з 25-річним Яремчуком – дещо інша історія. Його голи потрібні Бенфіці вже зараз. Хоча якщо наш земляк буде радувати результативністю, а я в цьому впевнений, то чому б через 1-2 роки його не продати вигідно в один із топ-клубів?

Перехід в імениту Бенфіку піде на користь і національній збірній України. Мати в своїх рядах гравця португальського гранда – це для нашої головної команди чудова реклама. Упевнений, що в Бенфіці Яремчук швидко стане своїм. А оскільки в Португалії працює багато українців, то і з персональними вболівальниками у нього проблем не буде", – цитує Маркевича Meta-ratings.

Нагадаємо, Роман підписав з "орлами" контракт на 5 років. До цього українець 4 сезони провів у Генті (152 поєдинки, 61 м'яч та 18 результативних передач).

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