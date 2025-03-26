"Селесао" програли аргентинцям з рахунком 1:4. Родріго, перебуваючи у розпачі, вступив у словесну перепалку з півзахисником Леандро Паредесом.

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"Ти жахливий", – сказав зірка Реала.

Паредес пригадав, що за останні роки Аргентина виграла низку трофеїв на відміну від Бразилії: "Я виграв дві Копи Амеріки і чемпіонат світу. А ти – нуль".

До слова, перед матчем Родріго заявляв, що Бразилія обіграє Аргентину не тільки на футбольному полі, а й за його межами.

Паредес і Ко вже оформили вихід на чемпіонат світу 2026 року, а Бразилії наразі перебуває на четвертому місці у таблиці з 21 балом і продовжує свою боротьбу.