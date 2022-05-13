"Важко давати такі поради. У мене була ситуація, але зрозуміло, що вона не йде у порівняння з Луніним. Коли я прийшов у Вітесс, команда боролася за 4-5 місця, а я хотів залишитися і довести, що я кращий, що я можу тут грати. Тренер казав, що мій час ще прийде, все буде нормально. А ти сидиш на лаві і розумієш, що час йде, роки йдуть, а ти не граєш.

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У футбольному плані годинник цокає швидко. Прокинувся – а тобі вже 26, 28, 35 років, і ти закінчив кар'єру. Вибір за Луніним. Якщо ти хочеш грати – треба обов'язково переходити, бо перспектива грати в Реалі є дуже й дуже малою. Так, ти може тренуватися з найкращими гравцями світу, але якщо ти не граєш, це забирає в тебе всі шанси прогресувати як футболіст і виступати за національну збірну.

Схожа ситуація була в Зінченка, коли він менше грав, але він хоча б виходив в деяких інших матчах. У Луніна за 4 роки матчі можна на пальцях порахувати. У якийсь момент треба подумати реально – а що ти скажеш собі в 35-40 років? Мені здається, це важливе питання.

Важко ментально зібратися, коли ти знаєш, що перед тобою є воротар, який при цьому, та й попередніх тренерах був головним, отримував карт-бланш. Потрібно йти до тренера і розмовляти. Питати: "Які в мене шанси, щоб грати в цій команді? Чи є вони взагалі? Будьте переді мною чесними, бо це моє футбольне життя". Думаю, Лунін і сам це знає, але бути на лаві запасних – це теж вибір. Наскільки він виправданий – це пріоритет футболіста.

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Припустимо, що Куртуа грає 70% матчів, ти граєш 30. На це ще можна піти. Або ти погоджуєшся з тим, що я – глибокий запас і тільки тоді, коли Куртуа вилітає повністю, тоді я можу розраховувати на шанс.

Чи вважаю, що Луніну треба йти з Реала? Так, абсолютно. Вважаю, що, можливо, йому потрібно обрати більш тернистий, складніший шлях, але таки переходити в команду нижчого рівня і доводити, що він може грати. А вже звідти знову йти догори. Так, це дуже важко, я це дуже добре розумію, але інколи треба намагатися покинути тепле насиджене місце", – сказав Левченко в ефірі KDK.

Нагадаємо, з моменту переходу в Реал у 2018 році Лунін зіграв тільки 4 офіційні матчі за мадридців. У неділю повинен бути п'ятий – Карло Анчелотті обіцяв дати шанс українському кіперу в поєдинку проти Кадіса.

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