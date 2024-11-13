Майбутній наставник Роми Клаудіо Раньєрі дав перший коментар після звістки про те, що він стане наступним головним тренером Роми.

Раньєрі стане третім тренером Роми цього сезону – після Даніеле Де Россі та Івана Юріча. "Команда перебуває у важкій ситуації? Тому мене й покликали. [Ми] готові! А ось і кавалерія!" – цитує Football Italia Раньєрі, який в аеропорту Ф'юмічіно після прильоту з Лондона виголосив кінематографічну цитату з вестерна.

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До слова, в аеропорту Раньєрі зустріли близько 50 уболівальників Роми. Джанлука Ді Марціо стверджує, що контракт між сторонами вже був підписаний. Згідно з порталом Voce Giallorossa, про призначення Раньєрі на посаду головного тренера Роми офіційно буде оголошено в четвер вранці.

Наприкінці попереднього сезону Раньєрі врятував Кальярі в Серії А й оголосив про завершення тренерської кар'єри. 73-річний фахівець має намір очолити Рому втретє – раніше він ледь не виграв із римською командою Скудетто у 2009-му році. Також Клаудіо на кілька матчів очолив "джаллороссі" наприкінці сезону 2018/19.

Нагадаємо, що Раньєрі – великий шанувальник Роми. Він із дитинства вболіває за цю команду.

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