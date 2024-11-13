"А ось і кавалерія!": Раньєрі розкрив причину, чому його покликали очолити Рому
Майбутній наставник Роми Клаудіо Раньєрі дав перший коментар після звістки про те, що він стане наступним головним тренером Роми.
Раньєрі стане третім тренером Роми цього сезону – після Даніеле Де Россі та Івана Юріча. "Команда перебуває у важкій ситуації? Тому мене й покликали. [Ми] готові! А ось і кавалерія!" – цитує Football Italia Раньєрі, який в аеропорту Ф'юмічіно після прильоту з Лондона виголосив кінематографічну цитату з вестерна.
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До слова, в аеропорту Раньєрі зустріли близько 50 уболівальників Роми. Джанлука Ді Марціо стверджує, що контракт між сторонами вже був підписаний. Згідно з порталом Voce Giallorossa, про призначення Раньєрі на посаду головного тренера Роми офіційно буде оголошено в четвер вранці.
Наприкінці попереднього сезону Раньєрі врятував Кальярі в Серії А й оголосив про завершення тренерської кар'єри. 73-річний фахівець має намір очолити Рому втретє – раніше він ледь не виграв із римською командою Скудетто у 2009-му році. Також Клаудіо на кілька матчів очолив "джаллороссі" наприкінці сезону 2018/19.
Нагадаємо, що Раньєрі – великий шанувальник Роми. Він із дитинства вболіває за цю команду.
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