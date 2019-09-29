Екс-форвард Динамо Артем Мілевський в інтерв'ю програмі Профутбол розповів про проблеми київського Динамо.

"Потрібні футболісти, як було за часів Сергія Реброва. Коли я тільки пішов з команди, це була команда. А зараз хто приходить?

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Теодорчик був. Це ж прізвища, люди, мужики. Мужики, які грають у футбол, які щось досягали і продовжують досягати. Тому що мужики. Ленс той же. А зараз хто грає? Шабанов?" – сказав Мілевський.

Нагадаємо, Мілевськи виступав за Динамо з 2002-го по 2013-й роки, зігравши за киян 228 матчів у всіх турнірах, в яких забив 83 голи та віддав 54 асисти.

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