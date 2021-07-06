Під час передматчевої прес-конференції один із представників медіа звернувся до 34-річного воротаря: "Ви ж, напевне, чули про фразу "футбол повертається додому" (натяк на чемпіонство родоначальників футболу – Футбол 24). Чи думали ви про те, щоб зупинити це повернення завтра ввечері?"

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Відповідь Каспера була категоричною. "А футбол взагалі вдома був? Ви коли-небудь Євро вигравали? Так, він був удома, як ви говорите, але це був чемпіонат світу. Якщо чесно, я не думав про Англію. Я думаю про те, щоб Данія пройшла далі.

Якщо чесно, не дивлюся взагалі на збірну Англії, вона нічого особливо для мене не означає. Для нас важливіше привезти додому перемогу. Для нас важливо, щоб наші п'ять з половиною мільйонів уболівальників були раді", – заявив Шмейхель.

Зауважимо, півфінальна зустріч Англія – Данія відбудеться 7 липня, початок о 22:00. Другого фіналіста Євро визначать Італія та Іспанія.

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