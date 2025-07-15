"Зараз заманити в Україну, особливо в Київ, іноземного футболіста, це дуже складно. Треба переплачувати в кілька разів, але вони не хочуть сюди їхати. І це нормально. Зараз ми повинні виховувати своїх футболістів, у нас іншого виходу нема.

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Якщо Динамо потрапить у Лігу чемпіонів, то там можна про щось говорити. Це економічна сторона, там 30 мільйонів отримає Динамо за участь і можна ними покерувати. А для чого зараз витрачати гроші на незрозумілих футболістів, якщо можна їх виховати?

Звичайно, що якби не було війни, то можливо деякі футболісти ніколи б не грали в Динамо. Але є те, що є. І ми повинні чекати прогресу від того, що є", – розповів Циганик на шоу Циганик LIVE.

Нагадаємо, Динамо розпочне сезон 2025/26 у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів – суперником стане переможець пари Жальгіріс – Хамрун.

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