"А для чого зараз витрачати гроші на незрозумілих гравців?": Циганик пояснив, коли Динамо вийде на трансферний ринок
Журналіст Ігор Циганик знайшов причини відсутності активності Динамо на трансферному ринку цього літа.
"Зараз заманити в Україну, особливо в Київ, іноземного футболіста, це дуже складно. Треба переплачувати в кілька разів, але вони не хочуть сюди їхати. І це нормально. Зараз ми повинні виховувати своїх футболістів, у нас іншого виходу нема.
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Якщо Динамо потрапить у Лігу чемпіонів, то там можна про щось говорити. Це економічна сторона, там 30 мільйонів отримає Динамо за участь і можна ними покерувати. А для чого зараз витрачати гроші на незрозумілих футболістів, якщо можна їх виховати?
Звичайно, що якби не було війни, то можливо деякі футболісти ніколи б не грали в Динамо. Але є те, що є. І ми повинні чекати прогресу від того, що є", – розповів Циганик на шоу Циганик LIVE.
Нагадаємо, Динамо розпочне сезон 2025/26 у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів – суперником стане переможець пари Жальгіріс – Хамрун.
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