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"А чому в Україні не знайти роботу і не годувати сім'ю?" – Вернидуб розкритикував футболістів, які виступають у Росії

20:21 669 Читать на русском
"А чому в Україні не знайти роботу і не годувати сім'ю?" – Вернидуб розкритикував футболістів, які виступають у Росії
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Колишній головний тренер Зорі Юрій Вернидуб поділився думкою про роботу українців у Росії під час війни.

"У 17-му році, коли ми взяли "бронзу", гравці почали тікати: наприклад, Чайковський з Ліпартія поїхали у Росію. Ну, гаразд Ліпартія грузин, але "Чая" із Західної України, не розумієш, що робиш? Ну, які гроші? Я намагався переконати, але не вдалося. Потім вони ж самі дзвонять: "Заберіть нас". І що, заробили?

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Тут зарплата умовно рубль, а там – два. Різниця вдвічі, але тут стабільність, є завдання, грає, на виду, у збірну викликають, а туди поїде – все. І завдання там – не вилетіти з Вищої ліги. Це ж смішно.

Ви що, думаєте, якщо б я не наговорив про Росію, я туди працювати поїхав? Я відразу сказав: не поїду ніколи. Це неправильно. Як я поїду в цій ситуації? Кажуть, заробітчани їдуть, їм же треба годувати сім'ю. А чому тут не знайти роботу і не годувати? Ось цього я зрозуміти не можу", – цитує Вернидуба UA-Футбол.

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