"А чим Конопля кращий за Лужного?": Хачеріді розніс заяву Ярмоленка про найсильнішу збірну України
Колишній захисник київського Динамо Євген Хачеріді поділився думками щодо якості нинішньої національної команди.
"У нас найкраща збірна за всі часи? Ну, нехай кажуть, але я з цим не згоден. Ось чим вона краща?
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Навіть якщо брати за гравцями. Лужний і Конопля праворуч у захисті – різний рівень. Ярмоленко в найкращі роки для мене – це взагалі найкращий правий півзахисник, коли у формі.
Багато кого можна взяти. Андрій Миколайович Шевченко, Сергій Станіславович Ребров, Євген Коноплянка... У найкращій формі, звичайно, для мене Коноплянка кращий за Мудрика. Загалом, це неправильне порівняння", – сказав Хачеріді в ефірі YouTube-каналу "BurBuzz".
Нагадаємо, перед спарингом з Польщею (1:3) Ярмоленко заявив, що "в України зараз найсильніша збірна за весь час".
До слова, у першому турі групового раунду Євро-2024 підопічні Реброва з тріском програли Румунії (0:3), а у другому взяли гору над Словаччиною. Останнім суперником "синьо-жовтих" у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу турніру буде Бельгія. Матч відбудеться у середу, 26 червня, і стартує о 19:00.
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