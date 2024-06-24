"У нас найкраща збірна за всі часи? Ну, нехай кажуть, але я з цим не згоден. Ось чим вона краща?

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Навіть якщо брати за гравцями. Лужний і Конопля праворуч у захисті – різний рівень. Ярмоленко в найкращі роки для мене – це взагалі найкращий правий півзахисник, коли у формі.

Багато кого можна взяти. Андрій Миколайович Шевченко, Сергій Станіславович Ребров, Євген Коноплянка... У найкращій формі, звичайно, для мене Коноплянка кращий за Мудрика. Загалом, це неправильне порівняння", – сказав Хачеріді в ефірі YouTube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, перед спарингом з Польщею (1:3) Ярмоленко заявив, що "в України зараз найсильніша збірна за весь час".

До слова, у першому турі групового раунду Євро-2024 підопічні Реброва з тріском програли Румунії (0:3), а у другому взяли гору над Словаччиною. Останнім суперником "синьо-жовтих" у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу турніру буде Бельгія. Матч відбудеться у середу, 26 червня, і стартує о 19:00.

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