"Зі мною ніхто не спілкувався", – Шацьких згадав час, коли він був за крок від переходу в Спартак

Асистент головного тренера Динамо Максим Шацьких розповів, чому свого часу не підійшов московському Спартаку.

"Перед тим, як опинитися в Динамо я був на перегляді в Спартаку та Зеніті. Чому я не підійшов московському клубу, мені невідомо. Тому що за весь той час, що я був на перегляді в цьому клубі, зі мною ніхто не спілкувався. Взагалі не було ніякого спілкування. Це при тому, що я пройшов зі Спартаком три повноцінних збори.

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Тоді "червоно-білих" тренував Олег Романцев, а одним з його помічників був В'ячеслав Грозний. Але ні вони, ні інші тренери Спартака жодного разу зі мною не спілкувалися. І я, і інші потенційні новачки все тренування проводили фактично окремо. Коли після третього збору ми повернулися в Москву, мені просто купили квиток додому. На цьому моє перебування в Спартаку і закінчилося. Ніхто нічого мені так і не пояснив.

У Зеніті все було навпаки – тут вже я сам поїхав. У цьому клубі на перегляді я був двічі. Вперше – за Бишовця, вдруге – за Давидова. Просто не лягла душа до цієї команди, до цього міста. Давидов, до речі, це дуже точно відчув", – сказав Шацьких Dynamo.kiev.ua.

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