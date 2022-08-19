Барса намагається позбутися 31-річного данця і готова навіть розірвати угоду. Сам Брейтвейт згоден піти, лише якщо клуб виплатить зарплату за контрактом, який чинний ще два роки. Керівництво тисне на гравця, але той стійко тримає оборону. Тепер його підтримав директор Данської асоціації гравців Майкл Сал Хансен.

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"Тиск, якого зазнає Мартін, зовсім нерозумний. Щось посередині між залякуванням та переслідуванням. Ганебно, як Барселона намагається розірвати з ним контракт, звільнити з роботи. Гравець, який прийшов їм на допомогу, коли вони того потребували, тепер у опалі. Де порядність?

Контракт є контракт. Угода чинна ще на два роки. Мартін повинен продовжувати виконувати свою частину, а Барселона – свою. Крім того, це відповідатиме статусу одного з найбільших клубів світу, який повинен ставитися до своїх гравців з великою повагою", – цитує Хансена Sport.es.