"Добре, уявімо собі, що відкладуть старт Першої ліги, але як взагалі з точки зору спортивного принципу все це буде виглядати? У травні Минай і Металіст 1925 – це були одні команди, зараз – абсолютно інші. До речі, нагадую, що в минулому чемпіонаті Минай був сильнішим не тільки за сумою очок, але й за підсумками очних матчів.

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Тож ідея цього матчу – повна нісенітниця ще й тому, що це буде прецедент для маніпуляції у майбутньому. За рахунок домовленостей і впливу, усі, кому це вигідно, будуть організовувати всілякі перегравання, плей-офф й іншу дичину. Так чому б нам з Металістом 1925 не заощадити час і просто не зібратися пробити пенальті чи взагалі кинути монетку як в 60-х роках?", – цитує Пересоляка ТаТоТаке.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 має визначитись зі своїм майбутнім до 8 липня, якщо дніпровці не зможуть розв'язати свої проблеми і знімуться, відбудеться термінова онлайн-нарада клубів УПЛ, де будуть розглянуті всі пропозиції щодо заміни 16-го клубу.

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