"Пономаренко, на якому атака збірної України U-19 трималася, залетів на рівень першої команди Динамо і вилетів з цього рівня. Чому вилетів? А ви подивіться на те, що в Європі називається "мовою тіла" футболіста. Подивіться ці матчі, подивіться на його рух на полі, на координацію.

98 кг при зрості 188 см, серйозно? Це збірна? Це міжнародний рівень? А перед тим, як ви напишете: "Що ти тут розповідаєш, він Марібору в Юнацькій лізі УЄФА два забив", ви на склад Марібора подивіться і на вік футболістів. Там на рівні U-19 грають пацанята 2008-2009 років народження – динамівці на три рокі старші.

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У контексті Пономаренка мені трошки не по собі, знаєте від чого стає? Тому що Пономаренко, по-перше, був безальтернативним лідером атаки команди Дмитра Михайленка, яка в червні вийшла у півфінал чемпіонату Європи і наступного літа зіграє на ЧС U-20. І от яким буде найперспективніший молодий центрфорвард українського футболу на тому рівні? Якщо у нього зараз в його віці зайва вага, він не може побороти цю зайву вагу. Це – проблема.

Чому я про нього говорю? Ще раз повторюю – найперспективніший молодий центрфорвард українського футболу. Я хочу, щоб він йшов уперед, щоб він розвивався, щоб він заявляв про себе на дорослому рівні. І Динамо Київ, я вважаю, варто було б це зрозуміти. Не використовуєте у себе – дайте йому стимул, віддайте в оренду.

Нехай грає, нехай тренується проти старших, проти сильніших, нехай прогресує там. Для футболіста це важливо, і для українського футболу, для збірних України це дуже важливо. Ще раз повторюю – не бачу нікого нарівні із праймовим сильним Пономаренком, якщо ми говоримо про молодих центрфорвардів в українському футболі", – резюмував Вацко у ефірі своєї програми на YouTube.

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