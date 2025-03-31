"У Сергія Реброва є бетінговий спонсор, який використовує його іміджеві права і бере на себе частину, наскільки я розумію, його зарплатні в збірній України. Платить 93 тисячі євро в місяць.

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Іншу частину, я так розумію, десь тридцятку (30 тисяч – прим.) приблизно доплачує Українська асоціація футболу. Це нормально, така практика існує у світі давно. Ці виплати від спонсора трохи розвантажують бюджет УАФ", – сказав Бурбас в етері своєї авторської програми на Youtube.

Нагадаємо, що Сергій Ребров став тренером збірної України в 2023 році. З того часу національна команда зайняла останнє місце у групі на Євро-2024 і не змогла повернутися в дивізіон А Ліги націй, програвши в плей-офф Бельгії 0:3 після перемоги в першому матчі з рахунком 3:1.

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