Португалія розгромила Польщу у матчі 5-го туру Ліги націй. Відео голів та огляд поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Рахунок у матчі було відкрито на 59-й хвилині, коли Леау головою вразив ворота з близької відстані. Невдовзі Португалія заробила пенальті, який упевнено реалізував Кріштіану Роналду.

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На 80-й хвилині перевага господарів зросла до трьох м'ячів – Бруну Фернандеш завдав потужного удару з-за меж штрафного, і м'яч після рикошету від стійки влетів у ліву дев’ятку. Вже через три хвилини поляки знову пропустили, і рахунок став 4:0.

У завершенні матчу обидві команди обмінялися забитими м’ячами. Один із них забив Кріштіану Роналду, і цей гол став 910-м у його кар’єрі. Підсумок гри – переконлива перемога Португалії з рахунком 5:1.