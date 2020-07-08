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"90% чуток – ф*гня, присягаюся своїми дітьми", – агент де Брюйне різко прокоментував можливий трансфер хавбека

19:12 - Читать на русском
"90% чуток – ф*гня, присягаюся своїми дітьми", – агент де Брюйне різко прокоментував можливий трансфер хавбека
Кевін де Брюйне

Очільник агенції, яка веде справи Кевіна де Брюйне, Патрік де Костер відповів на чутки, що лідер Манчестер Сіті може змінити клуб.

"У нього ще 3 роки контракту з топ-командою. Там його цінують, там він чудово почувається. Звичайно, до футболістів високого рівня завжди є інтерес від інших клубів, однак Кевін зараз зовсім не думає про трансфер.

Якби все, що я читаю в газетах, було правдою, мені б довелося 48 годин на добу літати по світу та бути в кількох місцях одночасно. Можу з чистим сумлінням заявити та навіть присягнутися своїми дітьми: 90% чуток – цілковита ф*гня", – цитує Патріка де Костера, агента КдБ, видання Sporza.

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Нагадаємо, що спекуляції про можливий трансфер де Брюйне з Манчестер Сіті з'явилися після того, як УЄФА дискваліфікував "містян" з єврокубків на 2 сезони через фінансові махінації. До слова, 28-річний бельгієць проводить у Манчестер Сіті 5 сезон. Його контракт розрахований до 30 червня 2023-го.

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