"Я бачив, як розвивається Маріуполь. Як облаштовуються парки, сквери, відкриваються чудові кафе, де люди сиділи сім'ями, а ми неодноразово збиралися командою. І зараз ми бачимо, що місто повністю знищене, повністю знищено футбольну базу, футбольні поля.

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Про ту маячню, яку несуть рашисти щодо восьми років, коли "бомбили Донецьк", можу сказати, що під час пауз в чемпіонаті наші хлопці за можливості їздили до Донецька до своїх друзів, батьків. І добре, мирно відпочивали, ходили до кафе, гуляли парками. Ніхто тоді не казав, що Донбас вісім років бомблять. Це маячня одного маразматика, який просто зомбує людей", – сказав Бабич в інтерв'ю Футбол NEWS.

Нагадаємо, фахівець тренував Маріуполь з 2017 по 2020 роки, а перед початком війни вів Кривбас до повернення в еліту українського футболу.

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