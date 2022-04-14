"8 років бомбардування Донбасу – це маячня одного маразматика": Бабич розбив міф пропаганди в Росії
Головний тренер Кривбаса Олександр Бабич на власні очі бачив розквіт Маріуполя, який сьогодні перетворився на руїни завдяки приходу "рускава міра".
"Я бачив, як розвивається Маріуполь. Як облаштовуються парки, сквери, відкриваються чудові кафе, де люди сиділи сім'ями, а ми неодноразово збиралися командою. І зараз ми бачимо, що місто повністю знищене, повністю знищено футбольну базу, футбольні поля.
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Про ту маячню, яку несуть рашисти щодо восьми років, коли "бомбили Донецьк", можу сказати, що під час пауз в чемпіонаті наші хлопці за можливості їздили до Донецька до своїх друзів, батьків. І добре, мирно відпочивали, ходили до кафе, гуляли парками. Ніхто тоді не казав, що Донбас вісім років бомблять. Це маячня одного маразматика, який просто зомбує людей", – сказав Бабич в інтерв'ю Футбол NEWS.
Нагадаємо, фахівець тренував Маріуполь з 2017 по 2020 роки, а перед початком війни вів Кривбас до повернення в еліту українського футболу.
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