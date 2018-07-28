8-річний Калашніков з академії Барселони: Беру приклад з Усика, хочу грати за Україну

Юний український футболіст академії Барселони Родіон Калашников розповів, що хоче в майбутньому грати за збірну України.

"У 4 з половиною роки влітку я вперше полетів на збір в Барселону. Батьки кажуть, що я там справив хороше враження, а місцеві весь час перепитували про мій вік. Думали, що я старший, дивувалися. Трохи пізніше я опинився в каталонському клубі Дамм. Він постійно грав проти великих команд, і на іграх завжди були скаути. І ось тепер я в Барселоні.

Мій контракт з "блаугранас" розрахований на два роки. Позиція поки не зрозуміла, мене вважають універсалом. Тренери будуть приймати рішення.

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Кумирів у мене немає. Проте є ті, з кого беру приклад. На сьогоднішній день це Олександр Усик.

За чемпіонатом України стежитиму, коли там почнуть грати мої одноклубники з Дніпра 2008 або 2009 років народження.

Звичайно, в майбутньому хотілося б грати за збірну України", – розповів Калашніков Football.ua.