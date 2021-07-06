За тиждень стартує другий за ліком чемпіонат Європи УЄФА з кіберфутболу в дисципліні Pro Evolution Soccer – eEuro 2021.

У змаганнях серед найкращих кіберфутбольних колективів візьмуть участь 16 європейських збірних, серед яких – і Україна. Учасники гратимуть у PES 2021 Season Update від KONAMI на платформі Playstation5.

Нагадаємо, що збірна України з PES, представлена двома гравцями – Сергієм Sergobibika Марченком та Максимом Makson_AAA Андрасюком, – потрапила на eEuro 2021, вигравши групу в плей-офф кваліфікації та двічі здолавши на своєму шляху команду Італії, що є чинним чемпіоном континенту.

Жеребкування eEuro 2021 відбулося 25 травня, і за його підсумками 16 збірних були розбиті на чотири групи. Синьо-жовтим у суперники дісталися збірні Італії, Франції та Ізраїлю.

Формат турніру

Фінальна стадія чемпіонату Європи триватиме з 8-го по 10 липня. Кожна ігрова серія на турнірі складатиметься з двох матчів, в яких зобов’язані взяти участь два різні гравці. За сумою двох матчів буде сформований підсумок ігрової серії.

8-го та 9 липня відбуватимуться матчі групової стадії, а 10-го розпочнуться фінальні ігрові серії на виліт.

По дві найсильніші команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу. У плей-офф кожне протистояння вестиметься до двох перемог, а фінал – до трьох.

Що чекає на збірну України

8 липня о 15.30 збірна України розпочне перше протистояння на eEuro 2021 – із командою Ізраїлю. Залежно від результату цієї зустрічі буде сформована подальша сітка української команди на турнірі.

Якщо збірна України виграє ігрову серію в Ізраїлю, то о 18.50 того ж дня в межах верхньої сітки зійдеться у двобої з переможцем іншої пари групи D – Францією або Італією.

Якщо збірна України програє ігрову серію Ізраїлю, то вже наступного дня о 15.30 у межах нижньої сітки на наших хлопців чекатиме поєдинок із командою, що зазнає поразки в іншій парі групи D, – Францією або Італією.

У разі успіху в цій ігровій серії синьо-жовтим залишиться провести ще один поєдинок за право потрапити до чвертьфіналу змагань – проти збірної, що поступиться в матчі верхньої сітки.

Про подальший розклад українських кіберфутболістів у плей-офф буде повідомлено додатково в разі їхнього виходу до цієї стадії континентальної першості.

Де дивитися матчі?

Усі матчі збірної України на кіберфутбольному Євро можна буде переглянути на YouTube-каналі каналів Футбол 1, 2, 3.

Призовий фонд

Призовий фонд турніру складатиме 100 тис. євро і буде розподілений між усіма учасниками фінальної стадії. Із цієї суми 40 тис. євро отримають чемпіони.