8 липня збірна України стартує на кіберфутбольному eEuro-2021
У змаганнях серед найкращих кіберфутбольних колективів візьмуть участь 16 європейських збірних, серед яких – і Україна. Учасники гратимуть у PES 2021 Season Update від KONAMI на платформі Playstation5.
Нагадаємо, що збірна України з PES, представлена двома гравцями – Сергієм Sergobibika Марченком та Максимом Makson_AAA Андрасюком, – потрапила на eEuro 2021, вигравши групу в плей-офф кваліфікації та двічі здолавши на своєму шляху команду Італії, що є чинним чемпіоном континенту.
Жеребкування eEuro 2021 відбулося 25 травня, і за його підсумками 16 збірних були розбиті на чотири групи. Синьо-жовтим у суперники дісталися збірні Італії, Франції та Ізраїлю.
Формат турніру
Фінальна стадія чемпіонату Європи триватиме з 8-го по 10 липня. Кожна ігрова серія на турнірі складатиметься з двох матчів, в яких зобов’язані взяти участь два різні гравці. За сумою двох матчів буде сформований підсумок ігрової серії.
8-го та 9 липня відбуватимуться матчі групової стадії, а 10-го розпочнуться фінальні ігрові серії на виліт.
По дві найсильніші команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу. У плей-офф кожне протистояння вестиметься до двох перемог, а фінал – до трьох.
Що чекає на збірну України
8 липня о 15.30 збірна України розпочне перше протистояння на eEuro 2021 – із командою Ізраїлю. Залежно від результату цієї зустрічі буде сформована подальша сітка української команди на турнірі.
Якщо збірна України виграє ігрову серію в Ізраїлю, то о 18.50 того ж дня в межах верхньої сітки зійдеться у двобої з переможцем іншої пари групи D – Францією або Італією.
Якщо збірна України програє ігрову серію Ізраїлю, то вже наступного дня о 15.30 у межах нижньої сітки на наших хлопців чекатиме поєдинок із командою, що зазнає поразки в іншій парі групи D, – Францією або Італією.
У разі успіху в цій ігровій серії синьо-жовтим залишиться провести ще один поєдинок за право потрапити до чвертьфіналу змагань – проти збірної, що поступиться в матчі верхньої сітки.
Про подальший розклад українських кіберфутболістів у плей-офф буде повідомлено додатково в разі їхнього виходу до цієї стадії континентальної першості.
Де дивитися матчі?
Усі матчі збірної України на кіберфутбольному Євро можна буде переглянути на YouTube-каналі каналів Футбол 1, 2, 3.
Призовий фонд
Призовий фонд турніру складатиме 100 тис. євро і буде розподілений між усіма учасниками фінальної стадії. Із цієї суми 40 тис. євро отримають чемпіони.