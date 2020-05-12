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8 голів і відео з безпілотника у стилі "денді" – один з найкрутіших оглядів матчів від конкурентів Мілевського

10:40 146 Читать на русском
8 голів і відео з безпілотника у стилі "денді" – один з найкрутіших оглядів матчів від конкурентів Мілевського
Смолевичі – БАТЕ – 3:5 / Фото з відкритих джерел

Білоруська Вища ліга, яка залишається єдиним європейським чемпіонатом, що не пішов на паузу через пандемію коронавірусу, продовжує дивувати прихильників футболу.

Футбольний клуб БАТЕ на своєму офіційному сайті презентував відеоогляд матчу 8-го туру чемпіонату Білорусі, в якому барісовська команда на виїзді здолала Смолевичі з рахунком 5:3.

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Родзинкою ролика, в якому були показані найцікавіші фрагменти матчу стала подача: відео було створено у форматі 2D – в стилі знайомих багатьом з дитинства футбольних симуляторів на Dendy або Nintendo.

До слова, БАТЕ після 8-ми турів очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, набравши 16 очок, Смолевичі з 3 балами йдуть передостанніми.

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Світ Відеоновини Білорусь Смолевичі Смолевичі БАТЕ БАТЕ
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